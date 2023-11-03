مواد غذائية ومياه وأدوية ومعدات طبية.. مساعدات مصر لـ غزة لا تتوقف

تواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها للأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وعلى الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها القوافل الطبية والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي تُقدم من كافة الجهات المصرية على رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية.

102 شاحنة إغاثية من مصر لـ غزة

وأعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، عن تسليم الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة عبر معبر رفح.

بحسب الهلال الأحمر فإن المساعدات شملت 102 شاحنة تحمل مواد غذائية ومياه وإمدادات إغاثية وأدوية ومعدات طبية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنه قام بتسليم إجمالي 241 شاحنة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة حتى الآن.

وفي تصريح على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الهلال الأحمر المصري، رامي النذير، أن مخزون المساعدات القادمة من جميع أنحاء العالم لغزة على وشك النفاد.

وحث النظير الجميع على مواصلة دعم الحملة الإنسانية الحاسمة لغزة.

منظمة الصحة العالمية تندد بانخفاض المساعدات في غزة

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نددت منظمة الصحة العالمية بغياب ضمانات السلامة لقوافل المساعدات داخل غزة، قائلة إنه يكاد يكون من المستحيل توصيل الإمدادات الطبية إلى المستشفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاحتياجات الصحية في القطاع تتزايد بينما تتراجع قدرتها على تلبيتها.

عملية طوفان الأقصى

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ومنذ 7 أكتوبر، تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة في مقتل أكثر من 9،061 شخصًا، من بينهم 3،760 طفلًا، وإصابة أكثر من 22،000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.