الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن نصرالله: شعب غزة "أسطورى" لا نظير له فى العالم

حسن نصر الله
حسن نصر الله

وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، التحية لشعب غزة، قائلا: "كل التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في العالم، لشعب غزة وأهل غزة، الذين شاهدناهم على التليفزيون، وهم يخرجون على الأنقاض، وهو يؤكد أن ماح دث له فداء للمقاومة".

وأضاف خلال كلمته التي عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية": "الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن إيمانه وصموده وصبره، وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من شموخ وصلابة وفي كل الساحات".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 75 عاما، لافتا إلى أن شعب غزة يقدم كل ما يملك فداء للأقصى وفلسطين.

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