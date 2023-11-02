الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين.. وتفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

قال دانيال هاجاري، متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات 242 محتجزًا و335 قتيلًا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل مرافقة ومساعدة عائلات المحتجزين والقتلى". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542620

 

بالتنسيق مع الهلال الأحمر.. الجمعية الشرعية ترسل 166 طن أدوية ومستلزمات طبية للشعب الفلسطينى

دخلت اليوم القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

 

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني؛ وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542581

لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة.. والأمم المتحدة تندد باستهداف مخيم جباليا

لا يفوتك هذا المساء|الاحتلال يواصل هجماته الغاشمة على غزة.. وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين غدًا

شبورة مائية كثيفة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة طقس الجمعة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، موعد استقرار الأحوال الجوية وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عودة استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس وغدًا الجمعة، امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تراجع فرص سقوط الأمطار واستقرار درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حتى منتصف الأسبوع المقبل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542426

 

مجلس الدولة يعلن موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لخريجى 2023

أعلن مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بألا يقل التقدير عن جيد، وألا يزيد المتقدم على 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542579

 

إعلاميون: استقبال الجرحى دعم حقيقى وجزء من العقيدة المصرية الداعمة لشعبنا عبر التاريخ

أشاد عدد من الكُتّاب والإعلاميين الفلسطينيين بجهود مصر لفتح معبر رفح من جانبها مع قطاع غزة، والضغط الذى مارسته على إسرائيل والمجتمع الدولى لفتحه من الجانب الآخر؛ لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع إخراج عدد من المصابين ومعالجتهم فى المستشفيات المصرية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542549

 

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏ لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4542586

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