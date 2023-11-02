الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يعلن موعد سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لخريجى 2023

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من خريجي كليات القانون بالجامعات المصرية من دفعة 2023، بألا يقل التقدير عن جيد، وألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وأعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.

ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2023.

مجلس الدولة مندوب مساعد بمجلس الدولة مواعيد سحب الملفات خريجي الحقوق الشريعة القانون والشرطة

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