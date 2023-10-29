الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شروط مجلس الدولة لتعيين الإناث والذكور من دفعة 2021 بوظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قرر مجلس الدولة الإعلان عن تقديم طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، ويعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة، بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

 1- التقديم للذكور والإناث.

 2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

 3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

 4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

 5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

 6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

 7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-

 - صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.

 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.

 9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.

 10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.

 11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

 12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.

 13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

مجلس الدولة طلبات تعيين ذكور والإناث قبول الإناث بمجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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