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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 11 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم السبت، عن قبول دفعة تعيينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بألا يقل التقدير عن جيد وألا يزيد المتقدم على 30 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وأعلن مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقًا لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.

ويتم سحب الملفات يوم 11 نوفمبر المقبل، حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

مجلس الدولة قبول دفعة تعيينات جديدة خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة

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