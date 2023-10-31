لا يفوتك هذا المساء|الاحتلال يواصل هجماته الغاشمة على غزة.. وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين غدًا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الرعاية الصحية: 9.2 مليار جنيه لتطوير شمال سيناء حتى عام 2030

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطة تطوير المنشأت الطبية بمحافظة شمال سيناء تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه من المقرر تنفيذ 33 مشروع فى محافظة شمال سيناء بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2030، لافته إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروع بقيمة 937 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى اکتوبر 2023، فى حين إنه من المخطط تنفيذ 19 مشروع بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540738

بـ363 مليار جنيه.. خطة حكومية بتنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي في سيناء

إيمانًا بأن التنمية هى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، بذلت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية منذ عام 2014 جهود تنموية ضخمة تحت مظلة المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة أمنيًا من خلال عمليات القوات المسلحة لتطهير شمال سيناء من الإرهاب، واقتصاديًا عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، واجتماعيًا من خلال المشروعات الخدمية وبرامج التنمية المجتمعية.لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540734

وزير فلسطيني سابق: الاحتلال يقوم بـ"هجمات غاشمة" على غزة لإخفاء فشله

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الإحتلال حشر نفسه في زاوية تنعدم فيها البدائل الأولى فهو يريد أن يرفع معنويات مواطنيه بمزيد من قتل الفلسطينيين، وهذه مسألة تورط فيها الاحتلال ولا توجد فرصة للتراجع عن ذلك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540719

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

أكد مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، أنه من المقرر فتح منفذ معبر رفح البري غدًا في التاسعة صباحًا، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مع ضمان نقلهم وإسعافهم.لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540723

"مبروك كسبت جايزة".. اعترافات المتهم بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

أقر المتهم بعمليات النصب الإلكتروني على المواطنين، واستيلائه على بطاقات الدفع الإلكتروني بارتكاب 7 وقائع دفعة واحدة، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكشف المتهم أنه كان يستدرج ضحاياه عن طريق إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء لدى إحدي الجهات، وأنهم حصلوا على جائزة، أو إخبارهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ومن خلال ذلك يحصل على بيانات الفيزات الخاصة بهم، والاستلاء عليها وإجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540645

سكان غزة: القصف مستمر على رءوسنا 24 ساعة ويطال كل شىء حتى مستشفيات السرطان

قالت هدى عليان، مواطنة فلسطينية من شمال قطاع غزة، نزحت أكثر من مرة بسبب القصف الإسرائيلى المستمر، وتوجد حاليًا فى مدينة رفح الفلسطينية، إن الأوضاع خطرة جدًا فى كل مكان داخل قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540676

سيلتيك يحرم مشجعيه من تذاكر المباريات بسبب أعلام فلسطين

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي سيلتيك الاسكتلندي اتخذ قرارًا بحظر دخول رابطة “اللواء الأخضر” الخاصة بمشجعين النادي، بسبب رفعهم أعلام فلسطين.

كان مشجعو نادي سيلتيك قد رفعوا أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق في اسكتلندا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتنديدًا بما يقوم به الاحتلال من ممارسات عدوانية وغير إنسانية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4540715