لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة.. ونتنياهو يتهرب من أسئلة بعض الصحفيين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

تستمر محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلى للتوغل بريًا إلى قطاع غزة المحاصر فى إطار التصعيد العسكرى، المستمر منذ ٢٤ يومًا، مع الفصائل الفلسطينية.

وخلال الـ٧٢ ساعة الماضية سعى الاحتلال إلى إدخال قواته تحت غطاء جوى، حيث تشن طائراته قصفًا عنيفًا، وتنفذ غارات «حزام نارى» على كل أرجاء غزة فى توقيت واحد لتسهيل مهمة التوغل.

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الكرة الذهبية 2023.. مركز محمد صلاح فى ترتيب أفضل لاعب بالعالم

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، الاثنين، عن مركز محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم لكرة القدم للرجال.

ويُقام حفل الكرة الذهبية ؛بالون دور" في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الجهة المانحة والمسئولة عن الجائزة والحفل.

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https://www.dostor.org/4539750

نتنياهو يتهرب من أسئلة بعض الصحفيين خلال مؤتمر صحفى

تهرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، من بعض أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل، واختتم بحادثة ضرب القوات البريطانية لأحد مستشفيات الأطفال بالخطأ، في إشارة بأن التلويح بأن القصف المكثف جريمة حرب ليس له أساس من الصحة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم، تحرير مجندة إسرائيلية محتجزة لديه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عزت خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

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مصنع غازات طبية وصناعية محلي يدعم القطاع الصحي في مواجهة الفيروسات

تحدث محمد حمدون، رئيس مجلس إدارة شركة غازات للغازات الطبية والصناعية، عن نشاط المصنع الذي يقوم بإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالكامل من مكونات محلية، ومن بينها غاز الأكسجين الذي يلعب دورا حيويا في علاج مرضى كورونا. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الخارجية الأمريكية: أحرزنا تقدمًا بشأن ضمانات تسليم إمدادات الوقود لـ غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، نحرز تقدما بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

واضافت الخارجية الأميركية في بيان لها، أوضحنا لإسرائيل ضرورة استعادة شبكات الاتصالات عندما تم قطعها بغزة، وفق وكالة رويترز الاخبارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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بمشاركة شريف وطارق حامد.. الخليج إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان

بلغ الخليج الدور ربع النهائي لكأس الملك السعودي، عقب فوزه على ضمك بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1، في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وشارك ثنائي المنتخب الوطني محمد شريف مهاجم الخليج وطارق حامد متوسط ميدان ضمك في اللقاء. لقراءة الموضوع كاملًا اشغط على هذا الرابط بالأسفل:

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أطفال رُضّع ونساء حوامل.. إرهاب إسرائيل لا يميّز بين سكان غزة

لا تتوقف المآسي الإنسانية مع كل ثانية تمر على الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والممتدة منذ أكثر من أسبوعين، فصور الأطفال والنساء الحوامل ومعاناتهم لم تعد تغيب عن الأذهان، بل باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

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