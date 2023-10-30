بمشاركة شريف وطارق حامد.. الخليج إلى ربع نهائى كأس الملك سلمان

بلغ الخليج الدور ربع النهائي لكأس الملك السعودي، عقب فوزه على ضمك بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1، في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وشارك ثنائي المنتخب الوطني محمد شريف مهاجم الخليج وطارق حامد متوسط ميدان ضمك في اللقاء.

شريف لعب 93 دقيقة وصنع هدف في اللقاء، بينما شارك طارق حامد في اللقاء بالكامل وأحرز الركلة الرابعة في ركلات الترجيح.

تقدم الخليج بهدف، الكوري وو يونغ جانغ ولحق ضمك بالتعادل بهدف الروماني نيكولاي ستانسيو 33.

جاء الشوط الأول متكافئًا إلى حد كبير، ونجح الخليج في أخذ الأسبقية عندما صوب الكوري وو يونغ جانغ كرة من ركلة كرة مباشرة استقرت على يمين الحارس الجزائري مصطفى زغبة وبعد خمس دقائق أدرك ضمك التعادل بنفس الطريقة عندما صوب الروماني نيكولاي ستانسيو كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين مروان الحيدري وكاد ضمك أن يسجل هدفًا ثانيًا لولا تألق مروان الحيدري الذي تصدى لرأسية الجزائري فاروق شافعي وحولها للركنية.

وفي الشوط الثاني دانت الأفضلية للخليج الذي كان قريبًا من التسجيل، لولا العارضة التي تصدت لرأسية المصري محمد شريف قبل أن تعود ويشتتها الدفاع.

وفي الشوط الإضافي الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب منصور حمزي بالدقيقة 110؛ ليكمل الخليج المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الإضافي الثاني لم تتغير النتيجة ليتجه الفريقين لركلات الترجيح.