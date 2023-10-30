أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الإثنين، تحرير مجندة إسرائيلية محتجزة لديه، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عزت خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص مزاعم الاحتلال عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

أردف: "لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته"، مؤكدًا أن ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الاثنين، إنقاذ مجندة إسرائيلية، كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، وذلك خلال عملية ليلية.

وجاء الإعلان بعدما نشرت حركة حماس اليوم، مقطع فيديو، لثلاث محتجزات إسرائيليات، ظهرن جالسات معا على كراسي بلاستيكية أمام جدار، في مواجهة الكاميرا، ولا تظهر عليهن أي علامات واضحة للإصابة، حسب الجارديان.

وفي حديثها مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتهمت إحدى المحتجزات، الحكومة الإسرائيلية بترك مجتمعها بلا حماية مما عرضهم لهجوم حماس، قائلة: "إننا نعاقب على إهمالكم السياسي والوطني، لم يأت أحد، لم يسمعنا أحد".