الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

قال الجيش اللبناني، إن قواته عثرت اليوم الإثنين، على 21 منصة إطلاق صواريخ، تابعة لقوات الاحتلال، تقع على جانب الحدود اللبنانية، من الخط الأزرق بالقرب من شمال إسرائيل، وقام بتفكيكها، بحسب “اسوشيتد برس”.

وأضاف الجيش اللبناني، أن إحدى المنصات كانت مزودة بصاروخ جاهز للإطلاق.

وجاء بيان الجيش في وقت قال فيه حزب الله اللبناني، إن مسلحين تابعين له هاجموا موقعين إسرائيليين يوم الإثنين، أحدهما على أطراف بلدة المطلة، ودمروا “معدات تقنية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه رد مرة أخرى بإطلاق النار على لبنان بعد تعرضه للهجوم.

ويرسم الخط الأزرق الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ أن رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000.

جيش الاحتلال يقصف أهدافًا في سوريا ولبنان

كان قال جيش الاحتلال اليوم، إن قواته قصفت أيضًا أهدافًا في سوريا ولبنان ردًا على عمليات إطلاق من تلك المناطق باتجاه إسرائيل.

وفي تغريدات منفصلة، ​​قال جيش الاحتلال، إن طائرة هاجمت أهدافًا لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك “البنى التحتية لتوجيه الإرهاب والبنى التحتية العسكرية للمنظمة”، وأن طائرة مقاتلة هاجمت منصات إطلاق في الأراضي السورية.