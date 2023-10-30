الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: تدمير 6 آليات إسرائيلية بينها 3 دبابات خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، عن تدمير 6 آليات إسرائيلية بينها 3 دبابات خلال 24 ساعة. 

وتابعت الحركة في بيان لها، أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن غالبية قتلى الغارات الإسرائيلية في غزة من النساء والأطفال. 

وأضافت أن قوات الاحتلال لم تتمكن من تحقيق أي إنجاز عسكري منذ بدء التصعيد، كما انه تم التصدي للقوات الإسرائيلية في كل مواقع الاشتباكات وتكبدت خسائر فادحة. 

فيما أشارت إلى فشل المحاولة الإسرائيلية لقطع طريق صلاح الدين في غزة اليوم فشلت. 

 

مزاعم إسرائيلية بأن قواتها قتلت قياديين بارزين في حماس كجزء من عملياتها الموسعة في غزة

 

وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الإسرائيلي زعم أن قواته قتلت أربعة نشطاء بارزين في حركة حماس كجزء من عملياته البرية الموسعة في قطاع غزة.

وقدم الجيش الاحتلال في بيان له، الأسماء التالية لأعضاء حماس الذين قتلوا، وأضاف جيش الاحتلال أيضًا أنه "دمر البنية التحتية للإرهاب، بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومنصات إطلاق أخرى".

كما وصلت، اليوم الإثنين، 75 شاحنة مساعدات إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، بحسب تصريح أمين عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور.

وأكد الغندور أن 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح منذ 8 أكتوبر قادمة من الهلال الأحمر المصري.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم استقبال 118 شاحنة فقط حتى الآن داخل قطاع غزة "بسبب إجراءات التفتيش المعقدة التي تفرضها إسرائيل، والتي تعيق وصول المساعدات إلى غزة".

وأضاف "الغندور" أن إسرائيل ما زالت مستمرة في حظر دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وقال إن القطاع الطبي في شمال سيناء جاهز لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية فور السماح لهم بالعبور.

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