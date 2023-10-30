الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم، فيديو تنشره فصائل فلسطينية لـ3 محتجزات يوجهن فيها رسائل لنتنياهو، ويدعين إلى وقف إطلاق النار وتحريرهن.

وقالت الأسيرات في رسالتهن لنتنياهو: "نحن نتحمل الفشل السياسي- الأمني- العسكري بسبب فشلك في السابع من أكتوبر، وبسبب عدم وجود جيش هناك (في غلاف غزة)، لم يأت أحدٌ لحراستنا أو الحفاظ علينا. نحن مواطنون أبرياء ندفع الضرائب لدولة إسرائيل، موجودون في الأسر، في ظروف سيئة".

وتابعن: "أنت تقتلنا. أنت تريد قتلنا. أنت تريد أن يقتلنا الجيش الإسرائيلي. حررنا الآن، حرر مواطنيهم وأسرهم من أجل تحريرنا. حررنا من أجل أن نعود لعائلاتنا. الآن، الآن، الآن".

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