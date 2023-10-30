الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يستهدف موقعا عسكريا للاحتلال جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

استهدفت عناصر حزب الله اللبناني، الإثنين، موقع " بياض بليدا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، فيما قصفت القوات الإسرائيلية أطراف عدد من البلدات الحدودية جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه ظهر اليوم استهدفت عناصره التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع “بياض بليدا” بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، إضافة إلى استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن قصف إسرائيلي طال أطراف بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، كما أعلنت عن سقوط صاروخ إسرائيلي في منطقة خالية بين بلدتي عيناتا وكونين الجنوبيتين.

وأفادت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 10 قذائف باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بليدا الجنوبية.

وكانت القناة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن قصفا إسرائيليا فوسفوريا وقذائف ضوئية استهدف أحراج مزرعة بسطرة، ووادي شبعا، وأطراف بلدة حلتا بالقرب من منطقة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان، كما أعلنت عن قصف إسرائيلي طال منطقة المشيرفة في بلدة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

وأشارت "المنار" إلى إصابة أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب بقذيفة دبابة أطلقتها القوات الإسرائيلية من دون تسجيل إصابات.

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء التوتر الأمني في الجنوب، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث نزح سكان تلك المناطق في تجاه مناطق أكثر أمنًا جنوب لبنان، كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في السابع من الشهر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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