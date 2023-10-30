الخارجية الأمريكية: أحرزنا تقدمًا بشأن ضمانات تسليم إمدادات الوقود لـ غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين: نحرز تقدمًا بشأن ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: أوضحنا لإسرائيل ضرورة استعادة شبكات الاتصالات عندما تم قطعها بغزة، وفق وكالة رويترز الإخبارية.



مزاعم إطلاق سراح جندية إسرائيلية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن أنه تم إطلاق سراح جندية إسرائيلية اختطفتها حركة حماس في 7 أكتوبر خلال عمليات برية في غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: "بين عشية وضحاها، تم إطلاق سراح الجندية أوري مجيديش خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أن "الجندية خضعت لفحص طبي، وهي في حالة جيدة، والتقت عائلتها".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الإغاثة إن 10 من موظفي الأمم المتحدة قُتلوا في غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 63.