مصادر دبلوماسية: المفاوضات على إطلاق سراح المحتجزين لن تمنع الاجتياح البرى

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قولها إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، لكن لا تزال هناك قضايا قائمة.

فيما قال مصدر مطلع، على الاجتماعات، إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، باربارا ليف، تزور الدوحة لعقد اجتماعات مع القيادة القطرية.

وردًا على سؤال حول وضع المفاوضات، علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في مؤتمر صحفي الخميس: "لدينا هدف واضح.. وسنواصل بذل كل جهد لإعادة الرهائن والمفقودين".

المفاوضات لن تمنع الاجتياح البري

وفي الوقت نفسه، قال مسئول غربي مطلع على مفاوضات الرهائن لشبكة CNN إنه لا يزال هناك تفاؤل بشأن إمكانية إطلاق سراح المحتجزين، لافتًا في الوقت نفسه أن هذا لا يمنع الاجتياح البري.

وأشار المسئول إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا، لكنه أشار إلى أن إسرائيل لن تؤجل عملية برية لفترة أطول.

وكانت كثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي لحظة.