أصابت معسكرات تدريب.. حماس تعلن استهدافها "تل أبيب" ردًا على قصف القطاع

أعلنت حركة حماس، منذ قليل، عن أنها بدأت في قصف "تل أبيب" ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

فيما كشفت وكالة "سما" الفلسطينية، عن سقوط صاروخ تم إطلاقه من غزة على منطقة معسكرات وتدريب لجيش الاحتلال قرب بلدة رنتيس قضاء رام الله.

من جانبه، كثف الاحتلال غاراته على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي لحظة.

وذكر تليفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق بحرًا وبرًا وجوًا.

قطع شبكات الإنترنت

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.