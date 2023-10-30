الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصنع غازات طبية وصناعية محلي يدعم القطاع الصحي في مواجهة الفيروسات

الفيروسات
الفيروسات

تحدث محمد حمدون، رئيس مجلس إدارة شركة غازات للغازات الطبية والصناعية، عن نشاط المصنع الذي يقوم بإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالكامل من مكونات محلية، ومن بينها غاز الأكسجين الذي يلعب دورا حيويا في علاج مرضى كورونا.

 

وقال حمدون في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن المصنع لا يستورد أي مواد أولية وأنه يستخدم تقنيات حديثة في صناعة الغازات.

 

وأشاد حمدون بدور محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، في دعم المشروع وتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة الدورية لسير العمل في المصنع.

 

وأكد أن المصنع يسهم في تعزيز القطاع الصحي في مصر وخاصة في ظل جائحة كورونا التي تتطلب توفير كميات كبيرة من غاز الأكسجين للمستشفيات والمراكز الطبية.

شركة غازات الغازات الطبية والصناعية مرضى كورونا صالة التحرير صدى البلد القطاع الصحي

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