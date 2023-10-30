مستشار الرئيس الفلسطينى: مصر تسعى لحل سياسى ووقف إطلاق النار فى غزة

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مصر والدول العربية تعمل على إيجاد حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشكلة الأساسية تكمن في وجود احتلال ظالم ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويستهدف مقدساته، وأنه يجب التوجه إلى جذور المشكلة وحلها بالطرق السلمية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا بموافقة وتغاضي من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين الأبرياء.

وأضاف أنه لا يجب أن يتحول هذا الصراع إلى صراع ديني، بل يجب أن يبقى صراعًا سياسيًا على أرض وحقوق.

ووصف الوضع في غزة بأنه كارثي ومأساوي، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 8 آلاف شخص، وعدد الجرحى 21 ألف شخص، بالإضافة إلى المئات من المفقودين تحت ركام المباني المدمرة.

وأكد أن إسرائيل تتجاهل كل المبادرات والجهود الدولية لإنهاء هذه المأساة، باستثناء صوت البيت الأبيض، الذي لديه قدرة على إجبار إسرائيل على التوقف عن قتل المزيد من الفلسطينيين.