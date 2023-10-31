وزير فلسطيني سابق: الاحتلال يقوم بـ"هجمات غاشمة" على غزة لإخفاء فشله

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الإحتلال حشر نفسه في زاوية تنعدم فيها البدائل الأولى فهو يريد أن يرفع معنويات مواطنيه بمزيد من قتل الفلسطينيين، وهذه مسألة تورط فيها الاحتلال ولا توجد فرصة للتراجع عن ذلك.

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني السابق الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يقوم بهجمات غاشمة على فلسطين لإخفاء فشل جيشه في تحرير الرهائن، ولم يعد هاك شيء جديد في المشهد الدموي ومجزرة جباليا هي امتداد لمجزرة المستشفى المعمداني، كي يغطي على ردود الفعل في الداخل والتي باتت قوية للغاية وأصبحت مناوئة للقيادة الحالية وعجز الجيش الإسرائيلي على أن يخلص الرهائن ويوفر الحماية للمواطننين

أوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق أنه لا يوجد جديد في المشهد سوى أن الجانب الإسرائيلي مصمم على المضي قدًما في اجتياحاته المتدرجة ولكن المقلقة للغاية له ولأهالي غزة، فالمشهد الآن هو مقاومة هائلة في شمال غزة وتدمير بائس من جانب اسرائيل لكي لا يشاهدوا أي مقاوم فلسطيني على وجه الأرض، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالامر السهل لاسرائيل حتى لو ضاعفت قصفها الذي يحدث، فوالحرب ستستمر لفترة طويلة وستخسر فيها اسرائيل كثيرًا.