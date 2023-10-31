سيلتيك يحرم مشجعيه من تذاكر المباريات بسبب أعلام فلسطين

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي سيلتيك الاسكتلندي اتخذ قرارًا بحظر دخول رابطة “اللواء الأخضر” الخاصة بمشجعين النادي، بسبب رفعهم أعلام فلسطين.

كان مشجعو نادي سيلتيك قد رفعوا أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق في اسكتلندا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتنديدًا بما يقوم به الاحتلال من ممارسات عدوانية وغير إنسانية.

كما رفع مشجعو النادي الأعلام الفلسطينية في المباريات الأخيرة في الدوري الاسكتلندي الممتاز ضد كيلمارنوك وهارتس.

وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن النادي قام بسحب التذاكر الموسمية للمشجعين المنتمين لرابطة “اللواء الأخضر” إلى أجل غير مسمى، بسبب ما يروه فشل مستمر منهم في الالتزام بقواعد النادي والملعب.

وأوضح التقرير أنه تم أيضًا منع مشجعي تلك الرابطة من الحصول على تذاكر لمباريات الفريق خارج ملعبهم.