الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيلتيك يحرم مشجعيه من تذاكر المباريات بسبب أعلام فلسطين

جمهور سيلتيك
جمهور سيلتيك

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي سيلتيك الاسكتلندي اتخذ قرارًا بحظر دخول رابطة “اللواء الأخضر” الخاصة بمشجعين النادي، بسبب رفعهم أعلام فلسطين.

كان مشجعو نادي سيلتيك قد رفعوا أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق في اسكتلندا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتنديدًا بما يقوم به الاحتلال من ممارسات عدوانية وغير إنسانية.

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أعلام فلسطين فى مدرجات سيلتيك أمام هارتس بالدورى الاسكتلندى

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لافتات ضخمة من جماهير سيلتيك الأسكتلندى لدعم فلسطين

كما رفع مشجعو النادي الأعلام الفلسطينية في المباريات الأخيرة في الدوري الاسكتلندي الممتاز ضد كيلمارنوك وهارتس.

وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن النادي قام بسحب التذاكر الموسمية للمشجعين المنتمين لرابطة “اللواء الأخضر” إلى أجل غير مسمى، بسبب ما يروه فشل مستمر منهم في الالتزام بقواعد النادي والملعب.

وأوضح التقرير أنه تم أيضًا منع مشجعي تلك الرابطة من الحصول على تذاكر لمباريات الفريق خارج ملعبهم.

سيلتيك فلسطين أعلام فلسطين القضية الفلسطينية نادي سيلتيك

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