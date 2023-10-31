الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سكان غزة: القصف مستمر على رءوسنا 24 ساعة ويطال كل شىء حتى مستشفيات السرطان

غزة
غزة

قالت هدى عليان، مواطنة فلسطينية من شمال قطاع غزة، نزحت أكثر من مرة بسبب القصف الإسرائيلى المستمر، وتوجد حاليًا فى مدينة رفح الفلسطينية، إن الأوضاع خطرة جدًا فى كل مكان داخل قطاع غزة. 

وأضافت المواطنة الفلسطينية لـ«الدستور»، ساخرة من موقف المجتمع الدولى تجاه أهالى غزة: «نحن بخير، وننتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شعب غزة كله»، مشددة على أن «حقوق الإنسان ماتت مع موت غزة». 

وواصلت: «أهلى ما زالوا تحت القصف الشديد، ونتواصل معهم بصعوبة، منهم من أُصيب ومنهم من ينتظر موته تحت هذا القصف المروع من الدبابات والبوارج فى البحر والطائرات». 

وأكملت: «القصف مستمر على رءوس الناس طوال ٢٤ ساعة فى اليوم، وقصف الدبابات هو الأعنف، كما أن دبابات جيش الاحتلال توغلت فى شمال غزة، والليلة الماضية تحديدًا كانت قاسية جدًا». 

وأكد محمد الكحلوت، صحفى فلسطينى من شمال غزة نزح إلى خان يونس: على حدوث مجازر بحق عائلات كاملة، حُذفت من السجل المدنى بشكل نهائى، مع قصف البيوت فوق رءوس أصحابها، إلى جانب قصف المستشفيات، وكان آخرها مستشفى «الصداقة» لعلاج السرطان، بكل ما فيه من مرضى ونازحين أيضًا.

 

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"