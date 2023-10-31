سكان غزة: القصف مستمر على رءوسنا 24 ساعة ويطال كل شىء حتى مستشفيات السرطان

قالت هدى عليان، مواطنة فلسطينية من شمال قطاع غزة، نزحت أكثر من مرة بسبب القصف الإسرائيلى المستمر، وتوجد حاليًا فى مدينة رفح الفلسطينية، إن الأوضاع خطرة جدًا فى كل مكان داخل قطاع غزة.

وأضافت المواطنة الفلسطينية لـ«الدستور»، ساخرة من موقف المجتمع الدولى تجاه أهالى غزة: «نحن بخير، وننتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شعب غزة كله»، مشددة على أن «حقوق الإنسان ماتت مع موت غزة».

وواصلت: «أهلى ما زالوا تحت القصف الشديد، ونتواصل معهم بصعوبة، منهم من أُصيب ومنهم من ينتظر موته تحت هذا القصف المروع من الدبابات والبوارج فى البحر والطائرات».

وأكملت: «القصف مستمر على رءوس الناس طوال ٢٤ ساعة فى اليوم، وقصف الدبابات هو الأعنف، كما أن دبابات جيش الاحتلال توغلت فى شمال غزة، والليلة الماضية تحديدًا كانت قاسية جدًا».

وأكد محمد الكحلوت، صحفى فلسطينى من شمال غزة نزح إلى خان يونس: على حدوث مجازر بحق عائلات كاملة، حُذفت من السجل المدنى بشكل نهائى، مع قصف البيوت فوق رءوس أصحابها، إلى جانب قصف المستشفيات، وكان آخرها مستشفى «الصداقة» لعلاج السرطان، بكل ما فيه من مرضى ونازحين أيضًا.