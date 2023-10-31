"مبروك كسبت جايزة".. اعترافات المتهم بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

أقر المتهم بعمليات النصب الإلكتروني على المواطنين، واستيلائه على بطاقات الدفع الإلكتروني بارتكاب 7 وقائع دفعة واحدة، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وكشف المتهم أنه كان يستدرج ضحاياه عن طريق إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء لدى إحدي الجهات، وأنهم حصلوا على جائزة، أو إخبارهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ومن خلال ذلك يحصل على بيانات الفيزات الخاصة بهم، والاستلاء عليها وإجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.

وأضاف المتهم الذي اتخذ من مركز العدوة بمحافظة المنيا مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي، أمام جهات التحقيق بارتكاب 7 وقائع نصب، وعثر بحوزته على هاتف محمول يقوم باستخدامه في عمليات النصب.