الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة للنائب هشام حسين بشأن استمرار ظاهرة النصب الإلكتروني

الدكتور هشام حسين
الدكتور هشام حسين

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك للدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين باستخدام أرقام تليفونات بلا هوية وكذلك استمرار تسريب بيانات العملاء في البنوك وغيرها.

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رغم التحذيرات الحكومية..عمليات نصب مستمرة 
وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في طلب الإحاطة: لا تتوقف عمليات النصب الإليكتروني على الرغم من التحذيرات الحكومية والتوجيهات بالتعامل معها بما يحافظ على بيانات المواطنين، إلا أنها لا زالت مستمرة على نحو ينذر بأزمة كبيرة.

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أرقام هواتف غير مسجلة 
وأشار حسين، إلى أنه تتعدد أوجه النصب على المواطنين باستخدام أرقام هواتف غير معلومة الهوية وغير مسجلة على أي شركة من شركات الاتصالات وتطالب من المواطنين بيانات بنكية ومن خلالها يتم سرقة الأرصدة أو الشراء أون لاين من حسابات بعض المواطنين.
تسريب بيانات العملاء
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكالية تتمثل في تسريب بيانات العملاء سواء من شركات الاتصالات أو من خلال بعض الجهات التي تحصل على أرقام التواصل على سبيل المثال البنوك، ومن ثم يتم استغلالها في النصب الإلكتروني.

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أين دور قانون حماية البيانات الشخصية؟ 
وتسائل النائب: أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم الجهات بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم منحها لأي جهة إلا وفقا لضوابط واضحة محددة؟.
 مطالبات بأسباب تسريب بيانات العملاء
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الكشف عن السبب وراء تسريب بيانات العملاء، وما تم بشأن وقف عمليات النصب على المواطنين إليكترونيا.

النصب الالكتروني قانون حماية البيانات الشخصية النائب هشام حسين وزير الاتصالات ارقام هواتف غير مسجلة تسريب بيانات العملاء

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