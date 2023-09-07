بعد تحذير حماية المستهلك.. كيف تحمي البيانات الشخصية والبنكية من السرقة؟

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بنظام التقسيط.

الجهاز أكد على هذه الصفحة تقوم بالإعلان عن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المٌشار إليها وذلك بنسبة أقل مما هو موجود، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة.

بمتابعة ورصد التعليقات على "الصفحة المُزيفة" تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم.

وناشد الجهاز -جموع المستهلكين- بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.

في هذا السياق توضح "الدستور" كيف تحمي البيانات الشخصية والبنكية من السرقة، وفق « fultonbank» المتخصص في أمن المعلومات والحسابات البنكية.

1. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك

إنها فكرة جيدة أن تستمر في تغيير كلمة المرور الخاصة بك بشكل منتظم، ولكن في أعقاب اختراق البيانات، من المهم بشكل خاص تغيير كلمات المرور الخاصة بك إلى شيء قوي وآمن وفريد ​​من نوعه، ويجب أن يكون لديك "كلمات مرور" متعددة، وليس كلمة مرور واحدة فقط، ولا تستخدم كلمة المرور نفسها لجميع حساباتك على الإنترنت بشكل عام، تتكون كلمة المرور "القوية" من 8 أحرف على الأقل مع مزيج من الأحرف والأرقام والرموز. استخدام مدير كلمات المرور للمساعدة في إنشاء كلمات المرور الخاصة بك وتتبعها.

2. قم بالتسجيل للحصول على المصادقة الثنائية

بالإضافة إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بك، قم بالتسجيل للحصول على المصادقة الثنائية أو "التحقق من خطوتين" حيثما أمكن ذلك، هذه طبقة إضافية من الأمان لتسجيلات الدخول إلى حسابك، والعديد من الخدمات مثل جيميل وفيسبوك توفرها الآن، باستخدام المصادقة، سيطلب منك حسابك عبر الإنترنت إدخال مستوى إضافي من التعريف للوصول إلى حسابك - مثل الرمز الذي يتم إرساله في رسالة نصية إلى هاتفك، وهذا يعني أنه حتى لو حصل المتسللون على بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، فلن يتمكنوا من الدخول إلى حسابك بدون العامل الثاني للتحقق من الهوية.

3. راقب حساباتك، وتحقق من تقاريرك الائتمانية

بعد حدوث اختراق للبيانات، من الضروري توخي الحذر وإيلاء اهتمام إضافي لنشاط حسابك - والذي يتضمن حسابك في الشركة التي تعرضت للاختراق، بالإضافة إلى حسابك المصرفي والحسابات المالية الأخرى. اقرأ بيانات بطاقتك الائتمانية وراقب المعاملات المشبوهة. قم أيضًا بالتسجيل للحصول على تقرير الائتمان السنوي المجاني الخاص بك للتحقق من تقارير الائتمان الخاصة بك من كل من مكاتب تقارير الائتمان الثلاثة.

4. النظر في خدمات الحماية من سرقة الهوية

إذا كنت تريد المزيد من راحة البال، يمكنك التفكير في الاشتراك في خدمات الحماية من سرقة الهوية. ومع ذلك، فإن هذه الخدمات ليست رخيصة، ويمكنك القيام بالعديد من الإجراءات بنفسك. في كثير من الأحيان عندما يكون هناك اختراق كبير للبيانات.

5. تجميد الائتمان الخاص بك

هناك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها، سواء كنت متأثرًا بانتهاك البيانات أم لا، وهي تجميد رصيدك. يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بكل من مكاتب الائتمان أو البنك التابع له وطلب تجميد رصيدك. لا توجد تكلفة لتجميد رصيدك، وسيمنع ذلك من فتح أي حسابات ائتمانية جديدة باسمك، حتى لو تمكن لصوص الهوية من الوصول إلى جميع بياناتك الشخصية.

6. انتقل إلى البنك مباشرة

إذا تأثرت بانتهاك البيانات، فهناك البنك التابع له يمكنه مساعدتك في تقييم الموقف وفهم خياراتك بشأن ما يجب فعله بعد ذلك، وهناك مجموعة متنوعة من الموارد التي تحتوي على نصائح وإرشادات حول ما يجب فعله في حالة فقدان معلوماتك الشخصية أو سرقتها.