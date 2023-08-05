إحالة 5 متهمين بتهمة النصب على المواطنين من خلال التسوق الالكتروني

قررت نيابة التبين، إحالة 5 متهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم التسوق الإلكترونى، والاتفاق معهم على مقابلتهم، ثم سرقتهم.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بتعرفه على شخص، من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل، لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالى، فوجئ بحضور(4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء، وقاموا بإلقاء "مسحوق الشطة" على وجهه فى محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالاستغاثة فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 مواطنين .

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة"، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى عقب عرضهم هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونى.