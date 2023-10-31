الرعاية الصحية: 9.2 مليار جنيه لتطوير شمال سيناء حتى عام 2030

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطة تطوير المنشأت الطبية بمحافظة شمال سيناء تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه من المقرر تنفيذ 33 مشروعًا فى محافظة شمال سيناء بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2030، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 937 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى اکتوبر 2023، فى حين أنه من المخطط تنفيذ 19 مشروع بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030.

خطة التطوير الاستراتيجي

وتابعت أن خطة التطوير الاستراتيجي بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030، تضمن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل فى 7 مستشفيات إنشاء وتطوير، و33 وحدة ومركز إنشاء جديد، و56 نقطة إسعاف تطوير ورفع كفاءة.



وأشارت إلى أن المستشفيات الجارى تطويرها تتضمن؛ "الشيخ زويد - العريش - الأمراض النفسية والادمان بالعريش - بئر العبد - بغداد - رمانة".

وقال إن المراكز والوحدات المقرر انشاءها سيتم تقسيمها كالتالى؛ "8 بالعريش - و11 ببئر العبد - 1 بالشيخ زويد - 7 بالحسنة - 6 نخل"

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أنه سيتم تقسيم نقاط الإسعاف كالتالى؛ "12 بالعريش - 12 بئر العبد - 6 الشيخ زويد - 13 الحسنة - 13 نخل.

تقديم مليون خدمة بجنوب سيناء

وفى سياق متصل قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء وحدها، تضم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طب أسرة، منها 4 مستشفيات، و13 وحدة ومركز طب أسرة، في مرحلة التشغيل التجريبي بداية من شهر نوفمبر الماضى.



وأضافت، أنه تم تقديم مليون خدمة طبية وعلاجية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، من خلال المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، لافتة إلى أن تطبيق نظام طب الأسرة بجنوب سيناء كان له انعكاس كبير على تحسن المؤشرات الصحية بها.

وبلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة، بالإضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة أشهر.