بـ363 مليار جنيه.. خطة حكومية بتنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموى فى سيناء

بين عامي 2023 و2030

إيمانًا بأن التنمية هى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، بذلت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية منذ عام 2014 جهودًا تنموية ضخمة تحت مظلة المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة أمنيًا من خلال عمليات القوات المسلحة لتطهير شمال سيناء من الإرهاب، واقتصاديًا عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، واجتماعيًا من خلال المشروعات الخدمية وبرامج التنمية المجتمعية.

خطة التطوير الاستراتيجى وتنمية سيناء



وفى ظل التحديات التى واجهت شمال سيناء بصفة خاصة بعد عام 2011، كان لزامًا على الدولة التدخل الفورى للقضاء على الإرهاب وتهيئة محافظة شمال سيناء لتنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي، والتى تضم أكثر من ألف مشروع بشمال سيناء فى مختلف القطاعات منذ يونيو 2014 بإجمالى استثمارات 284 مليار جنيه لتنفيذ 1015 مشروعًا.



وبحسب خطة التطوير الاستراتيجى، تم بالفعل تنفيذ 726 مشروعًا من بين الألفى مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 246 مليار جنيه، فيما يجرى تنفيذ 289 مشروعًا آخر بتكلفة 37 مليار جنيه فى شمال سيناء، ومن بين المشروعات التى تستهدف التنمية المتكاملة لشمال سيناء محطات معالجة الصرف الزراعى "محطة مصرف بحر البقر"، محطات تحلية مياه البحر "محطة تحلية مياه البحر بالعريش"، التنمية الزراعية والسمكية "مشروع الفيروز السمكى"، المطارات "مطار البردويل الدولى"، أنفاق قناة السويس "أنفاق 3 يوليو"، مد شرايين التنمية "طريق الإسماعيلية - العوجة"، الموانئ البحرية "ميناء العريش البحرى"، التنمية الصناعية "مصنع أسمنت العريش"، الخدمات التعليمية "تطوير جامعة العريش"، تنمية عمرانية "مدينة رفح الجديدة"، الرعاية الصحية "مستشفى بئر العبد الجديد".

مشروعات تنمية شمال سيناء



بعد تطهير الأراضى وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكافة المرافق، أعطى رئيس الجمهورية إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجى لتنمية شمال سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجى بشمال سيناء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية ومحافظة شمال سيناء.



تعتمد الرؤية التنموية لشمال سيناء على استثمار المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار تسع سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يضع فى الاعتبار الموقع الجغرافى للمحافظة، طول سواحل البحر، تطوير الموانئ والمطارات، توافر الثروات المعدنية باحتياطيات كبيرة، زيادة كميات المياه اللازمة للزراعة "ترعة الشيخ جابر- محطة بحر البقر"، وكذلك توافر البنية التحتية.



وفى هذا الصدد، تعتزم الدولة استكمال رؤيتها التنموية لشمال سيناء بإطلاق خطة التطوير الاستراتيجى للفترة بين أكتوبر 2023 - يونيو 2030، والتى من المستهدف خلالها تنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموى متكامل بمختلف القطاعات بتكلفة 363 مليار جنيه على مرحلتين، إذ تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ 197 مشروعًا بتكلفة 273 مليار جنيه بين عامى 2023 و2026، تليها المرحلة الثانية بين عامى 2026 و2030 بتنفيذ 105 مشروعات بتكلفة 90 مليار جنيه.

التوزيع القطاعي والجغرافي للمشروعات



تتركز المشروعات التنموية المخططة فى قطاع البنية التحتية بعدد 86 مشروعًا، يليه قطاع التنمية الصناعية بعدد 24 مشروعًا، وقطاعات الخدمات التعليمية والصحية والزراعية والرى بعدد 19 مشروعًا بكل قطاع، وقطاع التنمية العمرانية 17 مشروعًا، التنمية السياحية 13 مشروعًا، موانئ ومطارات 5 مشروعات، تجارة ولوجستيات 4 مشروعات، قطاعات أخرى 96 مشروعًا.

وتستحوذ منطقة العريش على النصيب الأكبر من البرامج والمشروعات المخططة بنحو 98 مشروعًا، تليها منطقة بئر العبد 72 مشروعًا، ومنطقة الحسنة 50 مشروعًا، منطقة نخل 27 مشروعًا، رفح 32 مشروعًا والشيخ زويد 23 مشروعًا، والتى تستهدف جميعها تحسين مستوى المعيشة لأهالى سيناء، والتأسيس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.