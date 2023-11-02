بالتنسيق مع الهلال الأحمر.. الجمعية الشرعية ترسل ١٦٦ طن أدوية ومستلزمات طبية للشعب الفلسطينى

دخلت اليوم القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني؛ وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.

وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها 9 شاحنات محملة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 6٫4 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 166 طنًا.

وتتضمن المساعدات الآتي:

45 طن أدوية ومستلزمات طبية

140 ألف زجاجة مياه

3500 لحاف

14طن مواد غذائية متنوعة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية من نوعها التي ترسلها الجمعية إلى غزة، بعد أن أرسلت فور السماح بدخول المساعدات، قافلة إغاثية أولى محملة بـ 212 طن مواد غذائية، بتكلفة 3 ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه.

وضمت القافلة ٨ شاحنات تحمل ١٨٠ طن دقيق، وشاحنتين تحملان ٣٢ طنا- ٢٠٠٠ كرتونه مياه (٤٠ ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحنية وغيرها).

وأرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري 241 شاحنة من المساعدات العاجلة لقطاع غزة عبر الجسر البري بين البلدين.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني.

وأكدت الهلال الأحمر استمرار إرسال المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات العالمية، منها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت الهلال الأحمر أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية، والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.