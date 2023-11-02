الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال دانيال هاجاري، متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات 242 محتجزًا و335 قتيلًا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل مرافقة ومساعدة عائلات المحتجزين والقتلى".

في السياق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة ويعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي "ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن".
 

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