الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة.. والأمم المتحدة تندد باستهداف مخيم جباليا

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، موعد استقرار الأحوال الجوية وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأكدت "غانم" استقرار تلاشي فرص سقوط الأمطار على كافة كافة مناطق الجمهورية، حيثُ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكُبرى ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541529

 

" الرى" و"الأمم المتحدة الانمائى" يستعرضان التعاون فى قضايا المياه ومواجهة تغيرات المناخ

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541687

لا يفوتك هذا المساء|الاحتلال يواصل هجماته الغاشمة على غزة.. وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين غدًا

لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة.. ونتنياهو يتهرب من أسئلة بعض الصحفيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. يأتي ذلك تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة. واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541637

 

الهلال الأحمر الفلسطيني: خصصنا سيارات لنقل الإصابات الخطيرة لاستكمال العلاج بمصر

كشف الدكتور عبد الجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الاحيتاجات الطبية اللازمة للمستشفيات في غزة.

 

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،:" قطاع غزة ومستشفياته كان لها تجارب سابق مع القصف والعدوان الاسرائيلي المتكرر". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541690

 

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة منذ بدء الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

 

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541672

 

الاحتلال لـ الصليب الأحمر: "وجودكم فى غزة مرتبط بزيارة المحتجزين"

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بزيارة المحتجزين الإسرائليين لدى حركة حماس في غزة، مهددًا بأنها لن يكون لها الحق في التواجد بالقطاع إذا لم تنجح في فعل ذلك.

 

وقال الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إن “كوهين” تحدث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، وطالبها بـ لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541641

 

الأمم المتحدة تندد باستهداف الغارات الإسرائيلية مخيم جباليا المكتظ فى قطاع غزة

نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة.

 

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4541660

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