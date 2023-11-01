الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الرى" و"الأمم المتحدة الانمائى" يستعرضان التعاون فى قضايا المياه ومواجهة تغيرات المناخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

ورحب الدكتور سويلم، بفراكاسيتي مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج، والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، ومن جانبه أبدى فراكاسيتي اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ.

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من أخطار السيول.

وتم التباحث حول دراسة تنفيذ مشروعات متكاملة تشتمل على حصاد مياه الأمطار باستخدام منشآت الحماية من أخطار السيول بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.

التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء

كما تم مناقشة التوسع فى الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم، مع السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف، وزيادة البحث فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذو جدوى اقتصادية.

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وزير الرى: مجهودات مصرية يابانية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى وقيادة الحوار التفاعلى الثالث

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وزير الري: التحديات الحالية تتطلب ايجاد حلول مبتكرة لتوفير الاحتياجات ورفع كفاءة استخدام المياه

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.

مبادرة AWARe التغيرات المناخية إسبوع القاهرة السادس مشروع تعزيز التكيف الإنمائي للأمم المتحدة الأمم المتحدة الانمائي بمصر

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