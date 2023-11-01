الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: مجهودات مصرية يابانية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى وقيادة الحوار التفاعلى الثالث

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ناكانو جوجى نائب وزير الأراضى والبنية التحتية اليابانى، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية، مشيرًا لرغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.

وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

وأشار وزير الرى، لمجهودات مصر واليابان الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، والتعاون بين البلدين لقيادة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

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وأشاد الدكتور سويلم، بيوكو كاميكاوا المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة لدورها البارز فى دعم الحوار التفاعلى، معربًا عن رغبته فى استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة لاستكمال النجاح الذى تحقق سابقا وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28.

وتوجه بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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