الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: دلتاوات الأنهار تواجه تحديات ناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة

وزيرا الرى بمصر وبنجلاديش
وزيرا الرى بمصر وبنجلاديش

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نظمول إحسان أمين عام وزارة الموارد المائية بدولة بنجلاديش.

وأشار الدكتور سويلم، لتشابه الموقف المائي فى مصر وبنجلاديش فى ظل امتلاك كلا البلدين لدلتا أحد الأنهار، والتى تتأثر بالتغيرات المناخية فى منابع هذا النهر، حيث تواجه الدلتاوات تحديات متشابهة ناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، والذى يؤثر على زيادة ملوحة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية وتآكل الشواطئ، بخلاف الظواهر الجوية المتطرفة بالمناطق الساحلية، مما يستلزم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ واتخاذ اجراءات لتحقيق الاتزان البيئى والملحى بالمناطق الساحلية.

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وأشار الدكتور سويلم،لأهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبنجلاديش فى مجال ادارة المياه وحماية الشواطئ، والعمل على تعزيز مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين فى قطاع المياه بكلا البلدين.

دعم الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ

وأكد سعى مصر لدعم الأجندة العالمية فى مجال المياه والمناخ من خلال إبراز هذا الملف المهم خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتى تم خلالها إطلاق مبادرة AWARe، داعيا الجانب البنغالى للانضمام لهذه المبادرة التى تدعم الدول النامية فى مواجهة تغير المناخ، مشيرا لعقد أول اجتماع للجنة التوجيهية للمبادرة يوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وانه من المقرر عقد اجتماع على المستوى الوزارى خلال فعاليات مؤتمر COP28.

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة.

التغيرات المناخية ملوحة المياه الجوفية مشروعات لحماية الشواطئ مصر وبنجلاديش الموارد المائية

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