الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: حرص مصر على تشارك الخبرات مع مختلف الدول الافريقية للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وزير الرى
وزير الرى

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى  ٢٤ من المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورة التدريبية الاولى في مجال "التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار فى المناطق الحضرية والريفية" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من ١٥ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم،بالتحية للمتدربين على تواجدهم فى مصر ومشاركتهم فى هذه الدورة الهامة،  مشيرا لحرص مصر على تشارك الخبرات مع مختلف الدول الافريقية فى مجال التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى أصبحت تحديا يواجه كافة دول العالم وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يجب أن نواجهه من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتعلم من مختلف تجارب الدول.

وأشار الدكتور سويلم، لمبادرة AWARe والتى تم تحت مظلتها انشاء "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" والذى يوفر التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه من الدول الإفريقية للتعامل مع تغير المناخ، مطالبا المتدربين بأن يكونوا سفراء لمبادرة AWARe فى بلادهم لعرض ما تقدمه هذه المبادرة للدول الافريقية سواء فى مجال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية او رفع قدرات المتخصصين الأفارقة من العاملين فى مجال المياه.

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ويشارك فى هذه الدورة التدريبية المتدربين الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية من ١٥ دولة أفريقية هى (غينيا بيساو - غانا - بوركينا فاسو - ناميبيا - زامبيا - الكاميرون - مدغشقر - كوت ديفوار - مالاوى - توجو - بنين - سيراليون - السودان - جنوب السودان - مصر).

التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات سقوط الامطار

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب  المشاركين من أبناء القارة الافريقية على التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار وانشاؤها وصيانتها، ويتم خلال هذه الدورة التدريبية تقديم العديد من الموضوعات مثل (هيدرولوجيا المياه السطحية - تجميع البيانات الخاصة بمياه الامطار - أستخدام النماذج الهيدرولوجية فى حساب كميات الامطار - استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى تحليل البيانات وبناء قواعد بيانات جغرافية - حصاد مياه الامطار - التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات سقوط الامطار - تقييم الاثار البيئية لسقوط الامطار على المدن - التخطيط والتصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار من خلال التدريب العملى على البرامج الهندسية المتخصصة - انشاء وصيانة شبكات تصريف الامطار).

التغيرات المناخية وتأثيرها على معدلات سقوط الامطار المتدربين الأفارقة إسبوع القاهرة السادس حرص مصر التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الدكتور سويلم

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