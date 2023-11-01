وزير الري: التحديات الحالية تتطلب ايجاد حلول مبتكرة لتوفير الاحتياجات ورفع كفاءة استخدام المياه

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، جلسة إختيار الفائزين فى مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، حيث قام بتكريم الفائزين بهذه المسابقة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور سويلم، أن تحديات المياه العديدة فى مصر تتطلب ايجاد حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ورفع كفاءة استخدام المياه.

و أضاف وزير الرى، أن هدف هذه المسابقة هو تقديم أفكار جديدة كحلول لتحديات المياه، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعامل مع هذه الأفكار الجديدة وتطويرها من خلال دراسات بحثية تفصيلية لهذه الأفكار بالتنسيق والتعاون مع اصحاب هذه الافكار.

استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية في معالجه المياه

وقام الدكتور سويلم بتكريم الفائزة بالمسابقة "اسم الدكتورة الراحلة فوزية نجم الدين بمركز البحوث الزراعية" في موضوع استخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية في معالجة المياه لاستخدامات الري، وقد استلم الجائزة زوجها وأبناؤها.

كما قدم وزير الرى، جائزة تشجيعية للطالب يوسف محمود تلميذ بالمرحلة الإعدادية باعتباره أصغر المتسابقين عمرا "١٥ عاما"، عن موضوع استخدام المجال المغناطيسي لتحلية مياه الري وتوليد طاقة كهربائية من تدفق المياه وكذا استخدام الطاقة الشمسية فى طلمبات الري.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل "تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه".