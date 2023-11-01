الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن ضرب 11 ألف هدف فى غزة منذ بدء الحرب

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال خلال مؤتمر صحفي له، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ العملية البرية في غزة عندما كانت الظروف ملائمة، مؤكدًا أن قوات جيش الاحتلال ستواصل العملية البرية في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية

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