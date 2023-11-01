الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تندد باستهداف الغارات الإسرائيلية مخيم جباليا المكتظ فى قطاع غزة

غزة
غزة

نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ.

وذكر دوجاريك أن الأمين العام شدد على ضرورة الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، كما دعا إلى وضع حد لهذا العنف والألم والمعاناة الصادمة.

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جريفيث: يبدو العالم غير قادر وحتى مترددًا في التحرك

من جانبه، قال منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث في تصريحات له، بعد زيارة استمرت يومين إلى المنطقة، إن هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخلت الحرب مرحلة أكثر رعبًا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد.

وتابع: "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددًا في التحرك"، مؤكدًا: "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر.. نحتاج إلى تغيير مهم".

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في مخيم جباليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أسفرتا عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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الإعلام الفلسطينية: ارتفاع أعداد النازحين فى قطاع غزة لـ 1.4 مليون مواطن

وكشفت وزارة الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد النازحين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت في بيان لها، إن عدد النازحين في قطاع غزة يقدر بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، حيث يعيش 629000 شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا.

وأشارت إلى أن الاكتظاظ بتلك الملاجئ يشكل مصدر قلق متزايدًا، ووصل متوسط عدد النازحين داخليًا لكل مأوى إلى 2.7 ضعف طاقته الاستيعابية، مع وصول المأوى الأكثر اكتظاظا إلى 11 ضعف طاقته الاستيعابية.

الامم المتحدة مخيم جباليا الغارات الإسرائيلية قطاع غزة القانون الإنساني

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