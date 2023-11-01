وزير الدفاع الإسرائيلى: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

وأضاف جالانت، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيًا، ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامها، قائلًا: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليها".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقاسم عائلات الجنود أحزانها.. أعرف أن عائلات الجنود تعيش قلقًا وأنا أدعمها وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكِ".