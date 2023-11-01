الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام الفلسطينية: ارتفاع أعداد النازحين فى قطاع غزة لـ 1.4 مليون مواطن

غزة
غزة

كشفت وزارة الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن عدد النازحين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد النازحين في قطاع غزة يقدر بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، حيث يعيش 629000 شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا.

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وأشارت إلي أن الاكتظاظ بتلك الملاجئ يشكل مصدر قلق متزايد، ووصل متوسط عدد النازحين داخليا لكل مأوى إلى 2.7 ضعف طاقته الاستيعابية، مع وصول المأوى الأكثر اكتظاظا إلى 11 ضعف طاقته الاستيعابية.

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وأكدت أن مراكز الإيواء تحمل فوق طاقتها بنسبة 250%، ما يشكل خطرا على تفشي الأمراض، لافتة إلي أن العديد من الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

الصحة الفلسطينية: 8850 شهيدًا في غزة والضفة منذ بداية العدوان

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ‎8850 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وذلك منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع أكتوبر، أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي وقت سابق، كشف وائل أبوعمر، مدير إعلام معبر رفح البري، عن آخر تطورات الأوضاع وخروج العالقين والجرحي من قطاع غزة.

وقال "أبوعمر"، في منشور له عبر حسابه بـ"فيس بوك"، إنه غادر حتى اللحظة 76 جريحًا ومرافقًا بسيارات الإسعاف.

وأضاف "أبوعمر" أن 6 حافلات محملة بـ335 مسافرًا من حملة الجوازات الأجنبية، غادرت المعبر.

كما استقبل المعبر 51 شاحنة مساعدات، لافتًا إلي أن سفر الجرحى يكون عبر الهوية الشخصية.

وتزامن هذا الإجراء مع استمرار الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء.

الأعلام الفلسطينية النازحين قطاع غزة العدوان الإسرائيلى مراكز الإيواء

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