الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر المصرى يستقبل طائرات محملة بالمساعدات لأهالى غزة

طائرات محملة بالمساعدات
طائرات محملة بالمساعدات لأهالي غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، الأربعاء، عن استقبال 3 طائرات من الكويت وإيطاليا لمساعدة الأشقاء فى فلسطين.

وأكدت استمرار إرسال المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات العالمية منها منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى إرسال طائرات من المملكة المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، تركيا، تونس، والإمارات والهند والجزائر وباكستان وروسيا، العراق، الكويت، البحرين، وفنزويلا، علاوة على مساعدات "التحالف الوطني" و"حياة كريمة" على المستوى المحلي، حيث يواصل مطار العريش فى استقبال جميع المساعدات الإنسانية من خارج مصر.

الدفعة التاسعة

وأكدت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني تسليم الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر رفح البري.

أضافت الهلال الأحمر أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الجمعية إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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وأكدت جمعية الهلال الأحمر، أنه يتم مد العون لدول العالم فى النكبات والكوارث باعتباره عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ يحرص الهلال في حدود إمكاناته على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

وأوضحت أنه خلال السنوات العشر الماضية، نجح الهلال الأحمر المصري فى تقديم معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، بالإضافة إلى إقامة منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

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