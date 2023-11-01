إعلام معبر رفح: السماح بعبور 335 مسافرًا أجنبيًا و76 جريحًا

كشف وائل أبوعمر، مدير إعلام معبر رفح البري، قبل قليل، عن آخر تطورات الأوضاع وخروج العالقين والجرحي من قطاع غزة.

وقال “أبوعمر”، في منشور له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه غادر حتي اللحظة 76 جريحا ومرافق بسيارات الإسعاف.

وأضاف “أبوعمر” أن 6 حافلات محملة بـ335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، غادرت المعبر.

كما استقبل المعبر 51 شاحنة مساعدات، لافتا إلي أن سفر الجرحى يكون عبر الهوية الشخصية.

وتزامن هذا الإجراء مع استمرار الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء.

وتواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وسط مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

البرلمان العربي يطالب شعوب العالم بوقف المجازر في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، وجه البرلمان العربي اليوم نداءً إلى برلمانات واتحادات وشعوب العالم الحر، للالتفات إلى الكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية والتي تشنها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، على قطاع غزة، وتمارس جريمة حرب وعقاب جماعي ضد شعب أعزل أمام مرأى ومسمع من العالم، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة، وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى، التي كان مأمولًا منها أن تلعب دورًا باسم الإنسانية لحماية أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، من القصف المتواصل ليلًا ونهارًا، وفي ظل التحدي السافر للقوة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

وأشار البرلمان العربي في ندائه، إلى أن عدد الشهداء تخطى الثمانية آلاف شهيد وأكثر من واحد وعشرين ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، وأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للعيش، تفتقد كل مقومات الحياة الإنسانية.