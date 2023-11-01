الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: خصصنا سيارات لنقل الإصابات الخطيرة لاستكمال العلاج بمصر

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف الدكتور عبدالجليل الحنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الاحيتاجات الطبية اللازمة للمستشفيات في غزة.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "قطاع غزة ومستشفياته كان لها تجارب سابق مع القصف والعدوان الاسرائيلي المتكرر".

وأضاف أن العدوان الأخير هو الأشرس والأقوى على مستوى السنوات السابقة ووصل لمراحل متقدمة جدًا؛ لأن الوضع حاليًا كارثي بالمعني الحرفي ومعقد من عدة اتجاهات على خدمة المستشفيات والإسعاف وصحة البيئة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني خصص 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمعبر رفح بمصر، واستكمال العلاج في المستشفيات المصرية؛ نظرًا لأن إصابتهم خطيرة ومعقدة وتحتاج لتدخل جراحي كبير.

غزة الحياة اليوم فضائية الحياة عبد الجليل الحنجل الهلال الأحمر الفلسطيني

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