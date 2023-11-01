الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أمناء الحوار الوطنى": مصر موقفها ثابت وشجاع من القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن جهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "مصر موقفها ثابت وشجاع ونحن سعداء بالموقف المصري.. وسيناء أرض مصرية".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك نجاحًا للجهود المصرية في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ودخول أول دفعة من الجرحي الفلسطينيين والرعايا الأجانب.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يثمّن التجهيزات المكثفة أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي الفلسطينيين، موضحًا أن مصر نجحت في إقناع العالم بالضغط على إسرائيل باستقبال الجرحي والمصابين في المستشفيات المصرية.

الفلسطينين الحياة اليوم فضائية الحياة طلعت عبد القوي

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