الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال لـ الصليب الأحمر: "وجودكم فى غزة مرتبط بزيارة المحتجزين"

فريق الصليب الأحمر
فريق الصليب الأحمر الدولي

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بزيارة المحتجزين الإسرائليين لدى حركة حماس في غزة، مهددًا بأنها لن يكون لها الحق في التواجد بالقطاع إذا لم تنجح في فعل ذلك.

وقال الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إن “كوهين” تحدث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، وطالبها بزيارة المحتجزين الـ 240 الذين تحتجزهم حماس في غزة، قبل أن "ينتقد بشدة" سلوك المنظمة حتى الآن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وأضاف: "كوهين أبلغ سبولجاريك أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تطلب مقابلة جميع الرهائن وتقديم المساعدة الطبية لهم".

ووفقا للبيان، قال كوهين لـ سبولجاريك: "ليس للصليب الأحمر الحق في الوجود بالقطاع؛ إذا لم ينجح في زيارة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الإرهابية. حيث الأطفال والنساء والناجين من المحرقة محتجزون".

وأضاف: "يجب على الصليب الأحمر أن يتصرف بشكل حاسم وبصوت واضح وأن يستخدم كل ما لديه من نفوذ للضغط من أجل زيارة الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي تركيز اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الأزمة الإنسانية الهائلة في غزة بدلا من التركيز على إسرائيل "التي تلتزم بالقانون الدولي وتتصرف وفقا له"، وفق ادعائه.

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الصليب الأحمر يطالب العالم بعدم التسامح مع الوضع فى غزة

إخلاء مستشفيات غزة مستحيل

تجدر الإشارة إلى أن ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليونا سينينكو، أعلنت أمس أن الطلبات الإسرائيلية لإخلاء مستشفيات غزة مستحيلة، حيث الوضع في المستشفيات لا يسمح بإخلائها، والعديد من المرضى لا يستطيعون الحركة.

وقالت “سينينكو”: عندما يُطلب من الجميع إخلاء المستشفيات، لا يستطيع الجميع المغادرة، حتى لو صدرت تحذيرات بالإخلاء. فالجرحى والمرضى وكبار السن والمحتجزون في أسرة المستشفى، لا يمكنهم التحرك ببساطة".

وتابعت: "لا يتطلب القانون الإنساني الدولي أن تكون التحذيرات واضحة في الوقت المناسب فحسب، بل يتطلب أيضًا أن يكون لدى الأشخاص طريقة آمنة للمغادرة. حاليًا في غزة، يعد إخلاء المستشفيات مستحيلًا تقريبًا، ويجب بذل كل ما هو ممكن لحماية المرافق الطبية".

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