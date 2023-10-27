السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

إيلي كوهين
إيلي كوهين

أعرب إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، عن غضبه الشديد من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار العربي، الذي ينص على وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحاصر. 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نرفض دعوة الأمم المتحدة الحقيرة لوقف إطلاق النار بشكل كامل".

وأوضح أن إسرائيل تنوي العمل على القضاء على حماس مثلما تحرك العالم ضد النازيين وداعش.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القرار العربي حول الأوضاع في غزة، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة 120 صوتا. 

وينص مشروع القرار العربي على وقف العنف داخل غزة ووقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر بشكل مستمر ومستدام. 

غزة القرار العربي الامم المتحدة وزير الخارجية الإسرائيلي وقف إطلاق النار

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