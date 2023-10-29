الصليب الأحمر يطالب العالم بعدم التسامح مع الوضع فى غزة

طالبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة.

وأكدت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية كافية في غزة يعد "فشل كارثي"، لافتة إلى أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع على وشك الانهيار.

ودمرت الغارات العديد من المباني وأحدثت حفرا ضخمة في الشوارع المدمرة بالكامل، ففي مخيم الشاطئ للاجئين الذي يقع بجانب البحر في مدينة غزة، خلّف القصف الإسرائيلي أضرارا كبيرة، بحسب عدة شهود.