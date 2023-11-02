الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

مارسيل كولر
مارسيل كولر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

اقرأ أيضًا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل في موسم 2023/2024

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رضا سليم، لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع المقبلة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي أمام المقاولون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكافة مباريات الموسم الحالي، سواء دوري نايل (2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) والجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة بالإمارات خلال ديسمبر المقبل.

ويسبق مباراة الأهلي والمقاولون تقديم أستوديو تحليلي عبر شبكة إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

السويسري مارسيل كولر الاهلى المقاولون العرب دوري نايل 2023 2024 مباراة الأهلى والمقاولون العرب

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل في موسم 2023/2024

بعد الخروج الإفريقى.. جدول مباريات الأهلى خلال شهر نوفمبر الحالى

بعد الخروج الأفريقي.. رابطة الأندية تحدد مواعيد مؤجلات الأهلي بدوري نايل

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

عاجل.. حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى