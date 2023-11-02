تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفترة المقبلة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.
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الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رضا سليم، لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.
وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي سوف يؤديه على مدار الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.
موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)
تنقل مباراة الأهلي أمام المقاولون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكافة مباريات الموسم الحالي، سواء دوري نايل (2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) والجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة بالإمارات خلال ديسمبر المقبل.
ويسبق مباراة الأهلي والمقاولون تقديم أستوديو تحليلي عبر شبكة إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.