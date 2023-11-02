تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

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الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رضا سليم، لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع المقبلة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي أمام المقاولون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكافة مباريات الموسم الحالي، سواء دوري نايل (2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023) والجديدة (2023/2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة بالإمارات خلال ديسمبر المقبل.

ويسبق مباراة الأهلي والمقاولون تقديم أستوديو تحليلي عبر شبكة إحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.