أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أسعار السكر

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، خلال حلقة "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، بسبب أسعار السكر، حيث روى قصة أحد المسافرين في المطار أوضح له أن السكر شحيح في الأسواق، والأسعار تختلف من مكان لآخر.

وأوضح موسي، أن هناك تفاوتا في أسعار السكر بالأسواق، مشيرًا أن السكر تم طرحه في مبادرة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا أن المواطنين تشتكي من عدم وجوده.

ووصف أسعار السكر وتفاوت أسعارها بـ"الدولار"، حيث أكد أن مع وجود الأزمات في السلع نجد هذا التفاوت، الأمر الذي قد يتسبب في سوق مواز للسلع الهامة والتي لا يتنازل عنه المواطن المصري.