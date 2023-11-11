أحمد موسى: دعوات قطع الغاز عن أوروبا قد تؤدي إلى حرب

انتقد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، الموقف الغربي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال موسى، إن البعض يحاول استخدام سلاح الغاز والنفط ضد إسرائيل، ولكنه سأل: "لماذا لا تقطعون الغاز عن أوروبا؟"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع حساس ويمكن أن يؤدي إلى حرب.

وأشار موسى، إلى أن قادة العرب والإسلام في القمة المشتركة التي عقدت في الرياض طالبوا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وأنهم يدركون غضب الشعوب العربية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد موسى، أنه من حق المواطنين التظاهر والتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وأن الغرب وأمريكا لا يحترمون حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.